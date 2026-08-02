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أتربة مثارة على منطقة الرياض غدًا حتى السابعة مساء 

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٢ مساءً
أتربة مثارة على منطقة الرياض غدًا حتى السابعة مساء 
المواطن - واس

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر منطقة الرياض غدًا، بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة التي تبدأ من الساعة 10 صباحًا وتستمر إلى الساعة 7 مساءً العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء.

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