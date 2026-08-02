أتربة مثارة على منطقة الرياض غدًا حتى السابعة مساء 

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر منطقة الرياض غدًا، بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة التي تبدأ من الساعة 10 صباحًا وتستمر إلى الساعة 7 مساءً العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء.