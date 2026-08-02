جامعة الأمير مقرن تفتح القبول والتسجيل في الدفعة العاشرة للدبلومات المهنية أتربة مثارة على منطقة الرياض غدًا حتى السابعة مساء بخطوات بسيطة.. الجوازات توضح طريقة استعراض هوية زائر الرقمية وزیر الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني تقني المدينة المنورة يبدأ القبول في برنامج الدبلوم المسائي أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية خلال أداء مناسك العمرة فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية قطر والأردن ضبط 8,084 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع إسبانيا تعلن ارتفاع ضحايا أزمة سبتة إلى 72 قتيلًا حريق في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية بتنومة والمدني يتدخل
نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر منطقة الرياض غدًا، بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.
وتشمل الحالة التي تبدأ من الساعة 10 صباحًا وتستمر إلى الساعة 7 مساءً العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات، والحريق، والخرج، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء.