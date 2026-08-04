أرباح أرامكو تقفز 42% في الربع الثاني إلى 121.5 مليار ريال.. والإيرادات تنمو 19%

حققت شركة أرامكو السعودية أداءً مالياً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما ارتفع صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين بنسبة 41.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 121.51 مليار ريال سعودي (32.40 مليار دولار)، مقارنة بـ 85.63 مليار ريال (22.84 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2025.

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على تداول السعودية، أن النمو في الأرباح جاء بدعم من ارتفاع الإيرادات وزيادة الدخل الآخر المرتبط بالمبيعات، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب زيادة ضرائب الدخل والزكاة نتيجة نمو الدخل الخاضع للضريبة.

صافي الدخل المعدل

سجل صافي الدخل المعدل خلال الربع الثاني نحو 125.20 مليار ريال سعودي (33.39 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة التعديلات 2.60 مليار ريال (690 مليون دولار)، والتي تعلقت بشكل رئيسي بتعديل تكلفة الاستبدال، وخسائر الأصول المصنفة كمحتفظ بها للبيع، إضافة إلى بنود مرتبطة بتكاليف التمويل.

الإيرادات ترتفع إلى أكثر من 450 مليار ريال

واصلت إيرادات أرامكو نموها خلال الربع الثاني، مسجلة 450.77 مليار ريال سعودي (120.21 مليار دولار)، مقابل 378.83 مليار ريال (101.02 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 19%.

وأرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى تحسن أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيماويات، في حين حدّ من وتيرة النمو انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام والمنتجات المكررة والكيماوية.

نمو ربعي في الأرباح

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين بنسبة 1.15% مقارنة بالربع الأول من عام 2026، والذي سجل خلاله 120.13 مليار ريال سعودي (32.04 مليار دولار).

وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين بنسبة 33.27% ليصل إلى 241.64 مليار ريال سعودي (64.44 مليار دولار)، مقارنة مع 181.31 مليار ريال (48.35 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأكدت الشركة أن هذا النمو جاء مدفوعاً بزيادة الإيرادات والدخل المرتبط بالمبيعات، رغم استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل وضرائب الدخل والزكاة.

تدفقات نقدية قوية

بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل 95.4 مليار ريال سعودي (25.4 مليار دولار) خلال الربع الثاني، فيما وصلت إلى 210.6 مليار ريال (56.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام.

كما سجلت التدفقات النقدية الحرة 46 مليار ريال سعودي (12.3 مليار دولار) في الربع الثاني، و115.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026.

وأشارت أرامكو إلى أن التدفقات النقدية الحرة في الربع الثاني تأثرت بزيادة رأس المال العامل بنحو 51.1 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).