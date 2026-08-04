غواتيمالا تصدر إنذارًا من مستوى خطر عقب ثوران بركان فويغو موجة حر قياسية بإيطاليا وحالة تأهب قصوى باللون الأحمر في 25 مدينة أرباح أرامكو تقفز 42% في الربع الثاني إلى 121.5 مليار ريال.. والإيرادات تنمو 19% توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق تراجع أسعار النفط عند التسوية بنحو 7% سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة احتياطي النفط الأميركي يصل لأدنى مستوى منذ 1983 الموارد البشرية: عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين مخالفة للنظام الأمم المتحدة تحذّر من تدهور كارثي للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة ضبط شخص استغل طفلين في التسول بالميادين والطرقات في الشرقية
حققت شركة أرامكو السعودية أداءً مالياً قوياً خلال الربع الثاني من عام 2026، بعدما ارتفع صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين بنسبة 41.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 121.51 مليار ريال سعودي (32.40 مليار دولار)، مقارنة بـ 85.63 مليار ريال (22.84 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2025.
وأوضحت الشركة، في بيان نشرته على تداول السعودية، أن النمو في الأرباح جاء بدعم من ارتفاع الإيرادات وزيادة الدخل الآخر المرتبط بالمبيعات، رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف التشغيل، إلى جانب زيادة ضرائب الدخل والزكاة نتيجة نمو الدخل الخاضع للضريبة.
سجل صافي الدخل المعدل خلال الربع الثاني نحو 125.20 مليار ريال سعودي (33.39 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة التعديلات 2.60 مليار ريال (690 مليون دولار)، والتي تعلقت بشكل رئيسي بتعديل تكلفة الاستبدال، وخسائر الأصول المصنفة كمحتفظ بها للبيع، إضافة إلى بنود مرتبطة بتكاليف التمويل.
واصلت إيرادات أرامكو نموها خلال الربع الثاني، مسجلة 450.77 مليار ريال سعودي (120.21 مليار دولار)، مقابل 378.83 مليار ريال (101.02 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 19%.
وأرجعت الشركة هذا الارتفاع إلى تحسن أسعار النفط الخام والمنتجات المكررة والكيماويات، في حين حدّ من وتيرة النمو انخفاض الكميات المباعة من النفط الخام والمنتجات المكررة والكيماوية.
وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين بنسبة 1.15% مقارنة بالربع الأول من عام 2026، والذي سجل خلاله 120.13 مليار ريال سعودي (32.04 مليار دولار).
وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفع صافي الدخل العائد إلى حقوق المساهمين بنسبة 33.27% ليصل إلى 241.64 مليار ريال سعودي (64.44 مليار دولار)، مقارنة مع 181.31 مليار ريال (48.35 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وأكدت الشركة أن هذا النمو جاء مدفوعاً بزيادة الإيرادات والدخل المرتبط بالمبيعات، رغم استمرار ارتفاع تكاليف التشغيل وضرائب الدخل والزكاة.
بلغت التدفقات النقدية الناتجة عن أنشطة التشغيل 95.4 مليار ريال سعودي (25.4 مليار دولار) خلال الربع الثاني، فيما وصلت إلى 210.6 مليار ريال (56.2 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام.
كما سجلت التدفقات النقدية الحرة 46 مليار ريال سعودي (12.3 مليار دولار) في الربع الثاني، و115.9 مليار ريال (30.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2026.
وأشارت أرامكو إلى أن التدفقات النقدية الحرة في الربع الثاني تأثرت بزيادة رأس المال العامل بنحو 51.1 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار).