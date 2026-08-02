تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير أرباح “لوبريف” تقفز 199% إلى 195.8 مليون دولار بالربع الثاني الكايت سيرف.. رياضة بحرية تعزز سياحة المغامرات على سواحل المملكة هجوم سيبراني يستهدف أنظمة المياه في ولاية ميشيجان الأمريكية هطول أمطار الخير على منطقة الباحة مصرع 13 شخصًا في تحطم طائرة سياحية جنوب البيرو قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار بمطعم بولاية أيداهو الأمريكية ترامب يعلّق ضربات ضد إيران شريطة التوصل سريعًا إلى اتفاق طقس الأحد.. رياح نشطة وأتربة مثارة وارتفاع الحرارة على عدة مناطق القوات المسلحة العراقية تؤكد جاهزيتها لإحباط أي محاولة لاستهداف دول الجوار
قفز صافي أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- “لوبريف” بنسبة 199.4% في الربع الثاني من 2026، إلى نحو 734.1 مليون ريال سعودي (195.76 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 245.2 مليون ريال سعودي (65.38 مليون دولار) في الربع الثاني من 2025.
وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح “لوبريف” بنسبة 184.6% في الربع الثاني من 2026، مقارنة بصافي ربح نحو 257.97 مليون ريال سعودي (65.38 مليون دولار) في الربع الأول من 2026.
وأرجعت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفع صافي أرباح “لوبريف” بنسبة 112.6% إلى نحو 992.06 مليون ريال سعودي (264.55 مليون دولار) مقارنة بصافي ربح نحو 466.7 مليون ريال سعودي (124.45 مليون دولار) في النصف الأول من 2025.