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أرباح “لوبريف” تقفز 199% إلى 195.8 مليون دولار بالربع الثاني

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
أرباح “لوبريف” تقفز 199% إلى 195.8 مليون دولار بالربع الثاني
المواطن - فريق التحرير

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قفز صافي أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- “لوبريف” بنسبة 199.4% في الربع الثاني من 2026، إلى نحو 734.1 مليون ريال سعودي (195.76 مليون دولار)، مقارنة بصافي ربح نحو 245.2 مليون ريال سعودي (65.38 مليون دولار) في الربع الثاني من 2025.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح “لوبريف” بنسبة 184.6% في الربع الثاني من 2026، مقارنة بصافي ربح نحو 257.97 مليون ريال سعودي (65.38 مليون دولار) في الربع الأول من 2026.

وأرجعت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفع صافي أرباح “لوبريف” بنسبة 112.6% إلى نحو 992.06 مليون ريال سعودي (264.55 مليون دولار) مقارنة بصافي ربح نحو 466.7 مليون ريال سعودي (124.45 مليون دولار) في النصف الأول من 2025.

 

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