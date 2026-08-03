أستراليا تعلن أول حالة نفوق جماعي لطيور بحرية بسبب إنفلونزا الطيور

أعلنت الحكومة الاتحادية الأسترالية اليوم، رصد أول حالة نفوق جماعي لمجموعة كبيرة من الطيور البحرية المحلية في ولاية جنوب أستراليا؛ بسبب السلالة (إتش 5) من فيروس إنفلونزا الطيور.

وقالت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز: “إن الفحوصات المختبرية التي أجرتها الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم أكدت وجود الفيروس في مجموعة الطيور المريضة والنافقة بالقرب من بلدة كيب جافا، وأن هذه هي أول حالة مؤكدة لنفوق جماعي”.

وأضافت: “يتعين أن يتوقع الأستراليون انتشارًا أكبر، وأعدادًا أكثر من الحيوانات البرية المتضررة خلال الفترة المقبلة”.

يُذكر أن أستراليا سجلت حتى الآن (74) حالة إصابة بالفيروس منذ ظهوره لأول مرة في البلاد في يونيو الماضي.