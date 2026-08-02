أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية خلال أداء مناسك العمرة

أكدت وزارة الحج والعمرة أهمية التعرف على أعراض الإجهاد الحراري، مشيرة إلى أن الوعي بها يساعد الحجاج على التعامل السريع والصحيح عند ظهورها، بما يسهم في الحفاظ على صحتهم أثناء أداء المناسك.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة إكس، أن الإجهاد الحراري قد ينتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، مبينة أن من أبرز أعراضه الغثيان، والتعرق الشديد، والصداع.

ودعت الوزارة الحجاج إلى اتباع الإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها استخدام المظلة الشمسية خلال ساعات النهار، والإكثار من شرب السوائل لتقليل مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري.

وشددت على أن المحافظة على الصحة والالتزام بالإرشادات الوقائية يسهمان في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسلامة.