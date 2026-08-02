وزیر الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني تقني المدينة المنورة يبدأ القبول في برنامج الدبلوم المسائي أعراض الإجهاد الحراري وطرق الوقاية خلال أداء مناسك العمرة فيصل بن فرحان يتلقى اتصالين هاتفيين من وزيري خارجية قطر والأردن ضبط 8,084 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع إسبانيا تعلن ارتفاع ضحايا أزمة سبتة إلى 72 قتيلًا حريق في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية بتنومة والمدني يتدخل متنزه الصفا بنجران.. واحة طبيعية تعزز جودة الحياة وتجذب الزوار ضبط مخالف رعى 10 متون من الإبل في محمية الإمام تركي باحثون يبتكرون نظام استشعار ذكي لمراقبة نمو النباتات دون استخدام بطاريات
أكدت وزارة الحج والعمرة أهمية التعرف على أعراض الإجهاد الحراري، مشيرة إلى أن الوعي بها يساعد الحجاج على التعامل السريع والصحيح عند ظهورها، بما يسهم في الحفاظ على صحتهم أثناء أداء المناسك.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة إكس، أن الإجهاد الحراري قد ينتج عن التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، مبينة أن من أبرز أعراضه الغثيان، والتعرق الشديد، والصداع.
ودعت الوزارة الحجاج إلى اتباع الإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها استخدام المظلة الشمسية خلال ساعات النهار، والإكثار من شرب السوائل لتقليل مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري.
وشددت على أن المحافظة على الصحة والالتزام بالإرشادات الوقائية يسهمان في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسلامة.