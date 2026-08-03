أمانة الباحة تنفذ أكثر من 3800 جولة رقابية صحية خلال يوليو 2026

نفّذت إدارة الرقابة الصحية ورقابة الأسواق بأمانة منطقة الباحة (3831) زيارة رقابية على المنشآت الصحية والأسواق خلال شهر يوليو 2026م، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية، ورفع مستوى السلامة الغذائية، وحماية صحة المستهلك.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الرقابة شملت أيضًا تنفيذ (373) زيارة متعلقة بالإيرادات، و(26) زيارة للسكن الجماعي، إلى جانب مباشرة (107) بلاغات واردة عبر مركز البلاغات الموحد (940).

وبيّنت أن الجولات الميدانية أسفرت عن تحرير (422) مخالفة، وإصدار (346) إنذارًا، وإغلاق (27) منشأة لمخالفتها الأنظمة والاشتراطات البلدية، إضافة إلى مصادرة (84) كيلوجرامًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو المخالفة للاشتراطات الصحية.

كما شاركت الإدارة في أعمال (19) لجنة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ونفّذت (271) جولة رقابية على الباعة الجائلين؛ في إطار جهودها لتنظيم الأنشطة التجارية، والحد من الممارسات المخالفة.

وأكدت أمانة منطقة الباحة استمرار تنفيذ جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز البلاغات الموحد (940)؛ بما يسهم في تعزيز الصحة العامة، والارتقاء بجودة الخدمات البلدية.