أمانة جدة تصدر وتجدد 14,739 شهادة صحية خلال يوليو 2026

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كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 14,739 شهادة صحية خلال شهر يوليو، وفحص 7.475 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية على المنشآت الصحية.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية, والتي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.
وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية عبر جولاتها الميدانية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية ورفع مستوى الامتثال، مشيرة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيًا.