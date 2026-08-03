أمانة حائل تفعّل اليوم العالمي للصداقة بمبادرة “كن صديقًا للبيئة” ترامب: محادثات جديدة مع إيران تنطلق اليوم محافظة القاهرة: لم يتم تسجيل أي خسائر جراء الهزة الأرضية الذهب يرتفع مع تراجع النفط تنبيه من عوالق ترابية على منطقة الباحة المغرب: المعلومات المضللة وشبكات الاتجار بالبشر وراء أحداث العبور نحو سبتة ومليلية مصر: زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر القصاص من مواطن قتل آخر بطعنات نافذة في الرياض طقس الاثنين.. أجواء شديدة الحرارة ورياح نشطة وغبار على عدة مناطق ترامب: هناك اتفاق بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن النووي الإيراني
فعّلت أمانة منطقة حائل أمس، مبادرة بعنوان “كن صديقًا للبيئة”، بمناسبة اليوم العالمي للصداقة الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة المرافق العامة، وذلك في متنزه الأمير عبدالعزيز بن سعد.
• مبادرة
تفعيل #اليوم_العالمي_للصداقة
▪︎ ▫︎ كن صديق للبيئة ▫︎ ▪︎
لرفع وعي المجتمع للحفاظ على نظافة المرافق العامة 🏞️
📍منتزه الأمير عبدالعزيز بن سعد
📸 | #حائل_الأجمل • #أمانة_منطقة_حائل pic.twitter.com/LyLo2z8a8j
— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail) August 2, 2026
وهدفت المبادرة إلى نشر الرسائل التوعوية التي تحث على الاهتمام بالمرافق العامة والمحافظة على نظافة المتنزهات والحدائق وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة؛ بما ينعكس على تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات البيئية السليمة.
وأكدت أمانة حائل أن المبادرة تسهم في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية في المحافظة على الممتلكات العامة والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن رفع مستوى الوعي البيئي يعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق بيئة حضرية مستدامة.