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أمانة حائل تفعّل اليوم العالمي للصداقة بمبادرة “كن صديقًا للبيئة”

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٤ صباحاً
أمانة حائل تفعّل اليوم العالمي للصداقة بمبادرة “كن صديقًا للبيئة”
المواطن - فريق التحرير

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فعّلت أمانة منطقة حائل أمس، مبادرة بعنوان “كن صديقًا للبيئة”، بمناسبة اليوم العالمي للصداقة الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي البيئي، وترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة المرافق العامة، وذلك في متنزه الأمير عبدالعزيز بن سعد.

وهدفت المبادرة إلى نشر الرسائل التوعوية التي تحث على الاهتمام بالمرافق العامة والمحافظة على نظافة المتنزهات والحدائق وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة؛ بما ينعكس على تحسين جودة الحياة، ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات البيئية السليمة.
وأكدت أمانة حائل أن المبادرة تسهم في تعزيز السلوك البيئي الإيجابي وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية في المحافظة على الممتلكات العامة والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن رفع مستوى الوعي البيئي يعد أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق بيئة حضرية مستدامة.

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