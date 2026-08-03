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أمانة نجران: تنفيذ 21 ألف جولة رقابية صحية خلال يوليو الماضي

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٩ مساءً
أمانة نجران: تنفيذ 21 ألف جولة رقابية صحية خلال يوليو الماضي
المواطن - فريق التحرير

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نفّذت أمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها (21164) جولة ميدانية خلال شهر يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من سلامة الغذاء، ورفع مستوى جودة الخدمات، وتحسين المشهد الحضري، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للسكان والزوار.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت (10267) جولة صحية على المطاعم والتموينات الغذائية، ومحال الحلاقة والمخابز، إضافة إلى الأسواق التجارية والمنشآت التي تقدم الخدمات التجميلية والصحية.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية نفّذت (4223) جولة لمعالجة التشوه البصري، و(4397) جولة صحية ورقابية على الأسواق التجارية، و(2021) جولة على المباني، و(256) جولة على الحفريات.

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