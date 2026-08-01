أمير الشرقية يقدم التعازي لأبناء الدكتور بكر بن عبدالله بن بكر في وفاة والدهم

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قدّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، التعازي والمواساة لأبناء معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سابقًا الدكتور بكر بن عبدالله بن بكر في وفاة والدهم -رحمه الله- وذلك خلال زيارته لمنزل الأسرة بالظهران.
ودعا سمو أمير المنطقة الشرقية اللهَ العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعرب أبناء الدكتور بكر عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على تعازيه ومواساته الصادقة، التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم.
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير#سعود_بن_نايف_بن_عبدالعزيز#أمير_المنطقة_الشرقية
مساء اليوم السبت، التعازي والمواساة لأبناء معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سابقاً الدكتور بكر بن عبدالله بن بكر في وفاة والدهم – رحمه الله – وذلك خلال زيارته لمنزل الأسرة بالظهران. pic.twitter.com/DlBA5R5Sra
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) August 1, 2026