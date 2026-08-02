أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026” ينطلق غدًا في جدة

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، غدًا الاثنين في جدة، حفل افتتاح النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026″، بمشاركة 120 طالبًا ومختصًا علميًا من 19 دولة.

ويُنظم الأولمبياد بالشراكة بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، فيما تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز منافساته خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس 2026.

ويمثل أولمبياد العلوم النووية الدولي (INSO)، الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، منصة علمية دولية لتبادل الخبرات بين الطلبة في مجال العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية، وتعزيز الاستخدام الآمن والسلمي للتقنيات النووية، وتحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال، وتشجيعهم على تطوير حلول وابتكارات تسهم في توسيع تطبيقات العلوم النووية للأغراض السلمية.

وبدأت مشاركة المملكة في أولمبياد العلوم النووية الدولي، ممثلةً بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2024 في الفلبين، ثم في النسخة الثانية التي استضافتها ماليزيا عام 2025، وحققت خلالهما خمس جوائز دولية، شملت ميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية، وشهادة تقدير.

وتجسد استضافة المملكة للنسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي التزامها بدعم التميز العلمي، وتعزز مكانتها مركزًا عالميًا لاستضافة المنافسات العلمية الدولية، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية المتقدمة.

ويأتي تنظيم الأولمبياد في المملكة امتدادًا لنجاحها في استضافة عدد من المنافسات العلمية الدولية، من أبرزها أولمبياد الكيمياء الدولي عام 2024 في الرياض، وأولمبياد الفيزياء الآسيوي عام 2025 في المنطقة الشرقية، بما يعكس مكانتها المتقدمة في تنظيم الفعاليات العلمية العالمية، ودورها في توفير بيئات تنافسية تسهم في تنمية قدرات الموهوبين وتعزيز التعاون العلمي.