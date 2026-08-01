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إخماد حريق في مصفاة جنوب غربي أربيل بالعراق

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٢ مساءً
إخماد حريق في مصفاة جنوب غربي أربيل بالعراق
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وكالة رويترز، بأنه تم إخماد حريق في مصفاة جنوب غربي أربيل بالعراق وبدء العودة التدريجية إلى الإنتاج.

وتتعرض أربيل شمال العراق لهجمات بالمسيرات والصواريخ تستهدف الأكراد، وذلك في إطار اتساع الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

حريق في العراق

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن سماع دوي انفجار في مدينة إسلام آباد غرب بمحافظة كرمانشاه، غربي إيران، دون أن تتضح في البداية أسبابه أو موقعه الدقيق.

دوي انفجار في مدينة إسلام آباد غربي إيران
ومن جانبها نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن مسؤول محلي قوله إن الانفجار نجم عن قذيفة مدفعية قديمة، نافيًا وجود أي مؤشرات على حادث أمني أو هجوم.

وقال المسؤول أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الواقعة، مؤكدًا أن الانفجار ناجم عن ذخيرة قديمة، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت في وقت سابق عن سماع دوي انفجار في المدينة، قبل أن توضح السلطات المحلية طبيعة الحادث.

إشعال فتيل الحرب

وفي السياق ذاته نقلت واشنطن بوست عن مسؤولين قولهم إن قائد القيادة الأمريكية في أوروبا بعث بإخطار مكتوب إلى كبار مسؤولي البنتاجون يفيد بأنه سيضطر إلى الاختيار بين الدفاع عن الوطن الأمريكي والدفاع عن إسرائيل إذا لم توفر مدمرة بحرية إضافية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول عسكري قوله إن الولايات المتحدة تسعى إلى إشعال فتيل حرب شاملة بالمنطقة.

فيما نقلت سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، قولهم إن الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران قد تسارعت وتيرتها في الأيام الأخيرة.

وقال المسؤولون إن القيادة المركزية الأمريكية أعدت خياراتها وجهزت قواتها لتوسيع نطاق الحرب بما في ذلك قصف مكثّف لمدة أسبوعين لمواقع الصواريخ الإيرانية.

وأضاف المسؤولون: “الولايات المتحدة تخطط لشنّ ضربات جديدة على إيران في أقرب وقت ممكن نهاية الأسبوع الجاري”.

 

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