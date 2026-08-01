إسبانيا: ارتفاع عدد القتلى في مدينة سبتة إلى 67 شخصًا

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أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى في أزمة جيب سبتة الإسباني الحدودي مع المغرب ارتفع إلى 67 شخصا، بينهم من قضوا غرقا وآخرون خلال محاولات اجتياز الحواجز الحدودية.
وأكدت مدريد أنها تقوم بتركيب حاجز احتواء على طول سياج كسر الأمواج الممتد إلى البحر، بعدما اخترق عشرات الآلاف من المهاجرين حدود الجيب الإسباني الصغير هذا الأسبوع.
وكان مدينة سبتة في شمال إفريقيا قد شهدت تدفقا استثنائيا للمهاجرين القادمين من المغرب، في واحدة من أكبر أزمات الهجرة التي واجهتها المنطقة.
يأتي ذلك فيما قدّرت السلطات الإسبانية والمحلية عدد الذين تمكنوا من دخول سبتة بنحو 50 ألف شخص، فيما أشارت تقديرات أخرى إلى أن العدد اقترب من 60 ألفا في ذروة الأزمة.
وتعدّ سبتة الواقعة في الطرف الشمالي للمغرب بمحاذاة مضيق جبل طارق والبالغ عدد سكانها 84 ألف نسمة، مع جيب مليلية الإسباني النقطتين الحدوديتين البريتين بين إفريقيا وأوروبا