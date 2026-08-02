إسبانيا تعلن ارتفاع ضحايا أزمة سبتة إلى 72 قتيلًا

أعلنت السلطات الإسبانية في مدينة سبتة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة إلى 72 قتيلًا، في أحدث حصيلة رسمية لأكبر عملية عبور جماعي شهدتها المنطقة.

وقال المندوب الحكومي في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، إن آخر الإحصاءات تشير إلى وفاة 72 شخصًا، بعد أن كانت الحصيلة السابقة قد سجلت 67 قتيلًا.

وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات الإسبانية أن معظم المهاجرين الذين تمكنوا من دخول سبتة، والبالغ عددهم نحو 60 ألف شخص، عادوا طواعية إلى المغرب خلال الساعات الـ48 الماضية.

وشهدت المدينة، الأحد، انتشارًا مكثفًا للشرطة والقوات الإسبانية، بالتزامن مع عودة الأوضاع تدريجيًا إلى طبيعتها، فيما اقتصرت حركة المهاجرين داخل المدينة على مجموعات صغيرة.

وأثارت موجة الهجرة غير المسبوقة إلى سبتة أزمة سياسية لإسبانيا، وسط انتقادات من عدد من الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة بشأن سياساتها في التعامل مع ملف الهجرة.