إعلان نتائج المرشحين للقبول المبدئي بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

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تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي للمتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (56) للعام الدراسي 1448هـ بكلية الملك فهد الأمنية.
ولمعرفة نتائج المرشحين للقبول الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر توظيف) عبر الرابط: (www.jobs.sa).