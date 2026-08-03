احتياطي النفط الأميركي يصل لأدنى مستوى منذ 1983

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بينت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي بالولايات المتحدة انخفضت بنحو 2.85 مليون برميل لتصل إلى 304.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير 1983.
ويأتي هذا الانخفاض في ظل موافقة الولايات المتحدة على سحب 172 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات للبرميل اليوم الاثنين بعد أن أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران، سعياً للتوصل إلى اتفاق سريع مع طهران على الرغم من نفيها وجود أي خطط لإجراء محادثات، بحسب وكالة رويترز.