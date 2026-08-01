اختتام بطولة صعود الهضبة في الطائف

اختتمت بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2026 اليوم في محافظة الطائف، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وإدارة باخشب لرياضة المحركات، وبالشراكة مع جميل لرياضة المحركات، الشريك الرسمي للبطولة.

وتُوِّج المتسابق مأمون عمرو القباني بلقب البطولة بعد ختام الجولة الثالثة والأخيرة التي أُقيمت على مسار عقبة المحمدية في منطقة الشفا بالطائف بمشاركة (48) متسابقًا ومتسابقة، تنافسوا ضمن (11) فئة، إلى جانب كأس السيدات، على مسار عقبة المحمدية البالغ طوله (4.2) كيلومترات، ويضم (30) منعطفًا، مع ارتفاع يتدرج من (1900) إلى نحو (2150) مترًا فوق سطح البحر.

وحقق مأمون القباني المركز الأول في الترتيب العام للجولة، بعد تسجيله مجموع أفضل زمنين في السباقات الأربعة، بزمن إجمالي بلغ 3:25.792 دقائق، وجاء فيصل سفيان القباني ثانيًا، وربيع مؤيد الأعور ثالثًا.

وشهدت منافسات الجولة الختامية مستويات فنية متقاربة في مختلف الفئات، وتوج مأمون القباني بلقب فئة Class 1، وربيع مؤيد الأعور بلقب Class 2A، ورياض بطل بلقب Class 2B، ومحمود أحمد عابد بلقب Class 3A، وإبراهيم الشريدة بلقب Class 3B، فيما حقق مهند سلامة لقب Class 4A، وعبدالله مؤمنة لقب Class 4B.

وفي بقية الفئات، فازت إيناس حمزة عبطيني بلقب Class 5A، وعمر عبدالله الديني بلقب Class 5B، وحقق عبدالعزيز الرميح المركز الأول في فئة Cat 2 SC، وعبدالله أحمد العمري المركز الأول في فئة Cat 2 SS، فيما توجت ريم العبود بكأس السيدات.

وأسهم (38) مارشالا في إنجاح الجولة الختامية من خلال تنظيم حركة المتسابقين، ومتابعة جاهزية المسار، والإشراف على تطبيق إجراءات السلامة، بما أسهم في خروج المنافسات بصورة تنظيمية متميزة.

ويأتي ختام بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2026 امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية في تطوير رياضة المحركات، وتوسيع قاعدة المشاركة في البطولات الوطنية، ورفع مستوى التنافس، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.