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اعتقال رجل أخفى جثة سيدة داخل حقيبة سفر في أثينا

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠١ مساءً
اعتقال رجل أخفى جثة سيدة داخل حقيبة سفر في أثينا
المواطن - فريق التحرير

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ألقت الشرطة اليونانية القبض على رجل على خلفية مقتل امرأة اسكتلندية عُثر على جثتها داخل حقيبة سفر في العاصمة اليونانية أثينا.

وقالت الشرطة، في بيان لها بشأن الحادث، إن المشتبه به، البالغ من العمر 26 عاما، أجنبي الجنسية.

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وعثرت السلطات في منزله على مسدس مقلد وسكين، ووجهت إليه تهما تشمل القتل غير العمد، والسرقة، ومخالفة قوانين حيازة الأسلحة، وفق وكالة “أسوشيتد بريس”.

العثور على جثة امرأة

وعثر رجل مشرّد في مبنى مهجور بمنطقة كيبسيلي في أثينا يوم 18 يوليو، على جثة إليزابيث-جين روس، البالغة من العمر 38 عاما، داخل حقيبة سفر.

ويعتقد أن روس توفيت قبل العثور على جثتها بما يتراوح بين 6 و 7 أيام، إلا أن شخصا استمر، بحسب التقارير، في استخدام هاتفها المحمول لإرسال رسائل توحي بأنها صادرة عنها.

وتمكنت الشرطة اليونانية، من تحديد هويتها من خلال بصمات الأصابع.

وتفيد المعلومات بأن “روس”، التي يعتقد أنها تنحدر من مدينة إدنبرة الاسكتلندية، دخلت اليونان في 26 يونيو، وأقامت في البداية لدى أصدقاء في مدينة بيرايوس.

وبعد ذلك، يقال إنها غادرت للقاء أصدقاء أميركيين في منطقة أخرى من العاصمة اليونانية أثينا، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا اللقاء قد تم بالفعل.

تسجيلات كاميرات المراقبة

وقالت الشرطة إنها حللت تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المشتبه به، مضيفة أنه اعترف بالجريمة يوم الخميس.

ويعتقد أنه وضع جثة “روس” داخل حقيبة السفر ثم نقلها إلى الموقع الذي عُثر عليها فيه. كما يُزعم أنه استخدم بطاقتها المصرفية خلال الأيام التالية لسحب أموال من حسابها.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد قالت سابقا: “نتوجه بخالص تعازينا إلى أسرة إليزابيث في هذا الوقت العصيب. نحن نقدم الدعم القنصلي للعائلة، ونتواصل مع السلطات المحلية”.

من جانبه، قال متحدث باسم شرطة اسكتلندا: “نحن على علم بوفاة امرأة اسكتلندية في أثينا، ونتواصل مع السلطات في اليونان. كما يقدم ضباط الشرطة الدعم لعائلتها في اسكتلندا”.

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