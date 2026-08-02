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الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٥ صباحاً
الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة
المواطن - فريق التحرير

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تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (20) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة تقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الاثنين في مقر محكمة الأحوال الشخصية بمحافظة الطائف ومركز أبو راكة، ويوم الثلاثاء للرجال والنساء في مستشفى الثغر العام بجدة، فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم في كل موقع.
وتوفر الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مقر وزارة السياحة بالرياض، ويوم الأربعاء للرجال في بلدية مركز تمير لمدة يومين، وفي مستشفى محافظة ثادق ومركز الدوريات الأمنية بمحافظة رماح لمدة يوم، ويوم الخميس في مركز أمن الطرق بمحافظة رماح لمدة يوم.
وفي المنطقة الشرقية توفر الوحدات المتنقلة خدماتها يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مقر شركة وورلي بالدمام، وللرجال في مركز اللهابة بمحافظة القرية العليا، كما تقدم خدماتها للرجال والنساء في مقر شركة جال الدولية بالخبر لمدة يوم.
كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم خدماتها اليوم للرجال في بلدية الرس، ويوم الثلاثاء في فرع وزارة الرياضة بمدينة بريدة، وللنساء في مركز الأمير فيصل بن مشعل بمحافظة عيون الجواء لمدة يوم.
وفي منطقة عسير تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها اليوم للرجال والنساء في بلدية محافظة خميس مشيط لمدة يومين، وفي مقر محكمة الأحوال الشخصية بأبها لمدة يوم، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مقر محافظة سراة عبيدة لمدة يومين.
وفي منطقة حائل تقدم الوحدات المتنقلة خدماتها يوم الاثنين للرجال والنساء في محطة الخطوط الحديدية السعودية “سار” بمدينة حائل لمدة يومين.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمات الميدانية في الأحوال المدنية، بما توفره من تسهيلات للمستفيدين، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد عليهم.

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