الأرصاد: الدمام الأعلى حرارة بـ47 مئوية وأبها الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ موضحا أن الدمام تسجل أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ 20 درجة مئوية.

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم الدمام 47، الرياض 46، مكة المكرمة 45، جدة 44، المدينة المنورة 42 درجة مئوية.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد: “كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن عرعر 44، سكاكا 43، الباحة 30، حائل 41، نجران 40، جازان 39 درجة مئوية”.

وتابع: “أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: أبها 20، الباحة 22، الرياض 29، مكة المكرمة 31، المدينة المنورة 29، جدة 30، نجران 31، جازان 33، تبوك 26 درجة مئوية”.