الأمم المتحدة تحذّر من تدهور كارثي للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة

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حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم، من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من السكان في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة -وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”- أن المؤشرات الإنسانية بلغت مستويات مرعبة، حيث بات 67% من إجمالي سكان القطاع يعانون بشكل مباشر من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون يوميًا لتأمين وجبة واحدة أساسية.
وأشار التقرير الأممي الصادر اليوم إلى أن 10% من السكان في غزة قد وصلوا بالفعل إلى حافة المجاعة الحقيقية، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة الإعلان الرسمي عن المجاعة (المرحلة الخامسة وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي).
وأرجع هذا الانهيار الحاد إلى توقف التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية، وانهيار سلاسل التوريد المحلية، إضافة إلى النقص الحاد في تمويل العمليات الإغاثية الدولية.
وختم المكتب التقرير بالتحذير من أن الساعات القادمة حاسمة لمنع وقوع كارثة جماعية، مطالبًا بضرورة فتح المعابر بشكل كامل وتوفير ممرات آمنة ودائمة لتدفق المواد الغذائية والطبية قبل فوات الأوان.