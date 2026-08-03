Icon

سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة Icon احتياطي النفط الأميركي يصل لأدنى مستوى منذ 1983 Icon الموارد البشرية: عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين مخالفة للنظام Icon الأمم المتحدة تحذّر من تدهور كارثي للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة Icon ضبط شخص استغل طفلين في التسول بالميادين والطرقات في الشرقية  Icon ترامب: المفاوضات مع إيران تُجرى الآن Icon انطلاق المرحلة الأولى من مقابلات متطوعي كأس آسيا السعودية 2027 في الخبر Icon موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض غدًا  Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي Icon مسام ينتزع أكثر من 1400 لغم من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الأمم المتحدة تحذّر من تدهور كارثي للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ مساءً
الأمم المتحدة تحذّر من تدهور كارثي للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم، من تدهور كارثي غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مؤكدًا أن شبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من السكان في ظل استمرار الحصار الشامل وشح الإمدادات الأساسية.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة -وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”- أن المؤشرات الإنسانية بلغت مستويات مرعبة، حيث بات 67% من إجمالي سكان القطاع يعانون بشكل مباشر من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويكافحون يوميًا لتأمين وجبة واحدة أساسية.

وأشار التقرير الأممي الصادر اليوم إلى أن 10% من السكان في غزة قد وصلوا بالفعل إلى حافة المجاعة الحقيقية، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة الإعلان الرسمي عن المجاعة (المرحلة الخامسة وفق التصنيف العالمي للأمن الغذائي).

وأرجع هذا الانهيار الحاد إلى توقف التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية، وانهيار سلاسل التوريد المحلية، إضافة إلى النقص الحاد في تمويل العمليات الإغاثية الدولية.

وختم المكتب التقرير بالتحذير من أن الساعات القادمة حاسمة لمنع وقوع كارثة جماعية، مطالبًا بضرورة فتح المعابر بشكل كامل وتوفير ممرات آمنة ودائمة لتدفق المواد الغذائية والطبية قبل فوات الأوان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد