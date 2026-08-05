الأمن البيئي يضبط 6 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيات السورية والمصرية واليمنية؛ لاستغلالهم الرواسب في منطقة الرياض، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط (10) معدات تُستخدم في تجريف ونقل التربة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.