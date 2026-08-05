الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ست آليات عسكرية ‏الثلاثاء، عند مفرق كسارات جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي السوري.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن القوة المتوغلة نصبت حاجزًا مؤقتًا في المنطقة، وأوقفت المارة ‏وفتشتهم قبل أن تنسحب.‏

وتوغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك ‏بريف درعا الغربي، وفتشت عددًا من منازل المدنيين، قبل أن تنسحب دون تسجيل أي حالات ‏اعتقال.