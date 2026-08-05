الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

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توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ست آليات عسكرية الثلاثاء، عند مفرق كسارات جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي السوري.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن القوة المتوغلة نصبت حاجزًا مؤقتًا في المنطقة، وأوقفت المارة وفتشتهم قبل أن تنسحب.
وتوغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، وفتشت عددًا من منازل المدنيين، قبل أن تنسحب دون تسجيل أي حالات اعتقال.