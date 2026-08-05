Icon

الصين تطلق صاروخ “سمارت دراغون-3” حاملًا قمرين اصطناعيين Icon فيصل بن فرحان يصل إلى الأردن للمشاركة ‏في الاجتماع الوزاري لدعم القدس Icon الضمان الاجتماعي: 3 طرق لمعرفة حالة الطلب Icon زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات يضرب الفلبين Icon الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا Icon طقس الأربعاء.. سحب رعدية ورياح نشطة وارتفاع الحرارة بعدة مناطق Icon تسرب كيميائي يودي بحياة 3 أشخاص داخل مصنع في الهند Icon المملكة موقع إستراتيجي متميز وقوة استثمارية رائدة في العالم Icon مجلس الوزراء: تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة سنة Icon صدور أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ 13 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا

الأربعاء ٥ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ست آليات عسكرية ‏الثلاثاء، عند مفرق كسارات جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي السوري.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، أن القوة المتوغلة نصبت حاجزًا مؤقتًا في المنطقة، وأوقفت المارة ‏وفتشتهم قبل أن تنسحب.‏
وتوغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك ‏بريف درعا الغربي، وفتشت عددًا من منازل المدنيين، قبل أن تنسحب دون تسجيل أي حالات ‏اعتقال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا جنوب سوريا
العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا جنوب سوريا

العالم