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خلل في نظام التوجيه

التجارة: استدعاء 260 شاحنة مرسيدس من طراز أكتروس

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٢ مساءً
التجارة: استدعاء 260 شاحنة مرسيدس من طراز أكتروس
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 260 شاحنة من طراز مرسيدس “Actros” موديلات 2025 و2026، بسبب خلل في عملية تصنيع مكونات نظام التوجيه قد يؤدي إلى كسر في ذراع التوجيه، ما يزيد من خطر وقوع حوادث.

استدعاء 260 شاحنة مرسيدس

ودعت التجارة، عبر حسابها في منصة إكس، ملاك الشاحنات المشمولة بالاستدعاء إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر منصة Recalls.sa، والتواصل مع شركة إبراهيم الجفالي للمعدات الصناعية لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

وأوضحت وزارة التجارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على سلامة مستخدمي المركبات والحد من المخاطر المحتملة.

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