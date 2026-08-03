التجارة: استدعاء 260 شاحنة مرسيدس من طراز أكتروس

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، استدعاء 260 شاحنة من طراز مرسيدس “Actros” موديلات 2025 و2026، بسبب خلل في عملية تصنيع مكونات نظام التوجيه قد يؤدي إلى كسر في ذراع التوجيه، ما يزيد من خطر وقوع حوادث.
ودعت التجارة، عبر حسابها في منصة إكس، ملاك الشاحنات المشمولة بالاستدعاء إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر منصة Recalls.sa، والتواصل مع شركة إبراهيم الجفالي للمعدات الصناعية لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وأوضحت وزارة التجارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على سلامة مستخدمي المركبات والحد من المخاطر المحتملة.
لسلامتكم ..
نعلن عن #استدعاء 260 شاحنة
🚍 مرسيدس "Actros"
🗓 2025 – 2026
🔻 لخلل في عملية تصنيع مكونات نظام التوجيه، قد يؤدي إلى حدوث كسر في ذراع التوجيه مما يزيد من خطر وقوع حادث.#سلمني_واسلم | https://t.co/M7WygVHjP8 pic.twitter.com/qv3sAYLf3e
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) August 3, 2026