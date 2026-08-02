الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تنفيذ جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي 46 قتيلاً ومفقودًا في حريق بعبّارة في إندونيسيا الجامعة السعودية الإلكترونية تعقد ورشة عمل لتطوير نظام “صلة” لتعزيز التجربة الأكاديمية للطالب “الغذاء والدواء” تعتمد تسجيل مستحضر “فاوندايو” لعلاج السمنة وزيادة الوزن المملكة ودول أوبك بلس تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2026 أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026” ينطلق غدًا في جدة الجوازات: 6 خطوات للإبلاغ عن فقدان هوية مقيم حرس الحدود يقبض على 8 يمنيين لتهريبهم 128 كجم من القات المخدر بجازان دراسة: الحد من تناول السكر قبل سن الثانية يرتبط بصحة أفضل للدماغ روبيو: نقيّم فرص استئناف المفاوضات حول أوكرانيا
عقدت الجامعة السعودية الإلكترونية ورشة عمل بعنوان “تطوير وتشخيص نظام صلة: تجربة الطالب أولًا”، بحضور عمداء الكليات والعمادات المساندة ووكلائهم، وذلك في مقر الجامعة الرئيس بمدينة الرياض.
واستعرض المشرف العام على إدارة التصنيفات والسمعة المؤسسية، أ.د. عبد العزيز الشهراني، توجه الجامعة نحو تطوير خدماتها الإلكترونية وتعزيز تجربة الطلبة، مؤكدًا أن الورشة تهدف إلى استكشاف فرص تطوير رحلة الطالب لتمكينه من الخدمات الأكاديمية والتقنية والإدارية، ومراجعة مراحل معالجة الطلبات، من خلال التصور المستقبلي التطويري لنظام “صلة” بوصفه منصةً موحدةً لإدارة طلبات المستفيدين.
واختتمت الورشة بتقديم حزمة من التوصيات التطويرية، شملت توحيد قناة استقبال طلبات الطلبة، وتحديد أزمنة للاستجابة والمعالجة، وتعزيز آليات المتابعة، والاستفادة من بيانات الطلبات في تحسين الإجراءات والخدمات، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الطلبة، بوصفهم محورًا رئيسًا في أولويات الجامعة.