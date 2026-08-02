الجامعة السعودية الإلكترونية تعقد ورشة عمل لتطوير نظام “صلة” لتعزيز التجربة الأكاديمية للطالب

عقدت الجامعة السعودية الإلكترونية ورشة عمل بعنوان “تطوير وتشخيص نظام صلة: تجربة الطالب أولًا”، بحضور عمداء الكليات والعمادات المساندة ووكلائهم، وذلك في مقر الجامعة الرئيس بمدينة الرياض.

واستعرض المشرف العام على إدارة التصنيفات والسمعة المؤسسية، أ.د. عبد العزيز الشهراني، توجه الجامعة نحو تطوير خدماتها الإلكترونية وتعزيز تجربة الطلبة، مؤكدًا أن الورشة تهدف إلى استكشاف فرص تطوير رحلة الطالب لتمكينه من الخدمات الأكاديمية والتقنية والإدارية، ومراجعة مراحل معالجة الطلبات، من خلال التصور المستقبلي التطويري لنظام “صلة” بوصفه منصةً موحدةً لإدارة طلبات المستفيدين.

واختتمت الورشة بتقديم حزمة من التوصيات التطويرية، شملت توحيد قناة استقبال طلبات الطلبة، وتحديد أزمنة للاستجابة والمعالجة، وتعزيز آليات المتابعة، والاستفادة من بيانات الطلبات في تحسين الإجراءات والخدمات، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الطلبة، بوصفهم محورًا رئيسًا في أولويات الجامعة.