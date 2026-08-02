Icon

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تنفيذ جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي Icon 46 قتيلاً ومفقودًا في حريق بعبّارة في إندونيسيا Icon الجامعة السعودية الإلكترونية تعقد ورشة عمل لتطوير نظام “صلة” لتعزيز التجربة الأكاديمية للطالب Icon “الغذاء والدواء” تعتمد تسجيل مستحضر “فاوندايو” لعلاج السمنة وزيادة الوزن Icon المملكة ودول أوبك بلس تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2026 Icon أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026” ينطلق غدًا في جدة Icon الجوازات: 6 خطوات للإبلاغ عن فقدان هوية مقيم Icon حرس الحدود يقبض على 8 يمنيين لتهريبهم 128 كجم من القات المخدر بجازان Icon دراسة: الحد من تناول السكر قبل سن الثانية يرتبط بصحة أفضل للدماغ Icon روبيو: نقيّم فرص استئناف المفاوضات حول أوكرانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الجامعة السعودية الإلكترونية تعقد ورشة عمل لتطوير نظام “صلة” لتعزيز التجربة الأكاديمية للطالب

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣١ مساءً
الجامعة السعودية الإلكترونية تعقد ورشة عمل لتطوير نظام “صلة” لتعزيز التجربة الأكاديمية للطالب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عقدت الجامعة السعودية الإلكترونية ورشة عمل بعنوان “تطوير وتشخيص نظام صلة: تجربة الطالب أولًا”، بحضور عمداء الكليات والعمادات المساندة ووكلائهم، وذلك في مقر الجامعة الرئيس بمدينة الرياض.

واستعرض المشرف العام على إدارة التصنيفات والسمعة المؤسسية، أ.د. عبد العزيز الشهراني، توجه الجامعة نحو تطوير خدماتها الإلكترونية وتعزيز تجربة الطلبة، مؤكدًا أن الورشة تهدف إلى استكشاف فرص تطوير رحلة الطالب لتمكينه من الخدمات الأكاديمية والتقنية والإدارية، ومراجعة مراحل معالجة الطلبات، من خلال التصور المستقبلي التطويري لنظام “صلة” بوصفه منصةً موحدةً لإدارة طلبات المستفيدين.

واختتمت الورشة بتقديم حزمة من التوصيات التطويرية، شملت توحيد قناة استقبال طلبات الطلبة، وتحديد أزمنة للاستجابة والمعالجة، وتعزيز آليات المتابعة، والاستفادة من بيانات الطلبات في تحسين الإجراءات والخدمات، بما يسهم في الارتقاء بتجربة الطلبة، بوصفهم محورًا رئيسًا في أولويات الجامعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد