الجوازات تدعو المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم داخل المملكة وخارجها

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دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم داخل المملكة وخارجها، وحمايتها من التلف أو الفقدان أو السرقة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها، وحفظها في أماكن آمنة.
وأوضحت الجوازات أنه في حال فقدان جواز السفر أو تلفه أو سرقته داخل المملكة، يتوجب تقديم بلاغ عبر خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر السعودي من خلال منصة “أبشر”، وفي حال فقدانه خارج المملكة، ينبغي المسارعة إلى إبلاغ أقرب ممثلية للمملكة، ومراجعة إدارة الجوازات بعد الوصول للمملكة لاستكمال الإجراءات النظامية.