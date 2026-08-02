أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026” ينطلق غدًا في جدة الجوازات: 6 خطوات للإبلاغ عن فقدان هوية مقيم حرس الحدود يقبض على 8 يمنيين لتهريبهم 128 كجم من القات المخدر بجازان دراسة: الحد من تناول السكر قبل سن الثانية يرتبط بصحة أفضل للدماغ روبيو: نقيّم فرص استئناف المفاوضات حول أوكرانيا مفاجأة.. رجل يربح 45 مليار دولار في عامين ويفقدها خلال أيام نزلات البرد والزكام في الصيف الحار.. الأسباب والعلاج نُزل الطائف الجبلية.. إقامة تستمد ملامحها من الأرض والمرتفعات الواجهة البحرية بالقنفذة تنسج مشهدًا حضريًا يعزز جودة الحياة ويثري السياحة البحرية الأرصاد: الدمام الأعلى حرارة بـ47 مئوية وأبها الأدنى
حددت المديرية العامة للجوازات 6 خطوات للإبلاغ عن فقدان هوية مقيم من خلال بوابة “مقيم”.
وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنه يمكن للمنشآت الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم للمقيمين التابعين لها من خلال البوابة عبر الخطوات التالية:
1 – الدخول لبوابة مقيم
2 – البحث عن مقيم
3 – إضافة رقم هوية مقيم
4 – عرض ملف المقيم
5 – اختيار خدمات الجوازات
6 – اختيار الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم
تعرف على خدمة الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم وخطوات الوصول لها من خلال بوابة مقيم.#الجوازت_في_خدمتكم pic.twitter.com/03Hr61cSQh
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) August 2, 2026