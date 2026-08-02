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من خلال بوابة مقيم

الجوازات: 6 خطوات للإبلاغ عن فقدان هوية مقيم

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٩ مساءً
الجوازات: 6 خطوات للإبلاغ عن فقدان هوية مقيم
المواطن - فريق التحرير

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حددت المديرية العامة للجوازات 6 خطوات للإبلاغ عن فقدان هوية مقيم من خلال بوابة “مقيم”.

خطوات الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أنه يمكن للمنشآت الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم للمقيمين التابعين لها من خلال البوابة عبر الخطوات التالية:

1 – الدخول لبوابة مقيم

2 – البحث عن مقيم

3 – إضافة رقم هوية مقيم

4 – عرض ملف المقيم

5 – اختيار خدمات الجوازات

6 – اختيار الإبلاغ عن فقدان هوية مقيم

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