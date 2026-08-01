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لا خسائر مادية

الجيش الكويتي: أضرار مادية بعد استهداف إيران لجزيرة بوبيان ومنشآت حكومية

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٧ مساءً
الجيش الكويتي: أضرار مادية بعد استهداف إيران لجزيرة بوبيان ومنشآت حكومية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، أن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، طائراتٍ مسيّرةً معاديةً داخل المجال الجوي الكويتي، وقد تم التعامل معها وتدميرها.

وأضاف أن العدوان الإيراني الآثم استهدف عددًا من المنشآت الحيوية، حيث استهدف منشأةً حكوميةً شمال البلاد، كما طال آلياتٍ مدنيةً تابعةً لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وأسفر ذلك عن أضرارٍ ماديةٍ نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصاباتٍ بشرية.

بدورها، أكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءةٍ عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

 

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