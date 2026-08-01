Icon

القبض على 4 مواطنين بالباحة لترويجهم الحشيش والأقراص المخدرة Icon إسبانيا تنصب حاجزًا عائمًا في سبتة بعد تدفق المهاجرين من المغرب Icon الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا للمغادرة! Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني Icon ضبط مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon حي العليا التاريخي بحائل.. شواهد عمرانية تستعيد ذاكرة المكان لأكثر من 150 عامًا Icon فيصل بن فرحان يبحث التطورات التي تشهدها المنطقة مع وزير خارجية الكويت Icon قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا جنوب سوريا Icon ترامب يوجه بمواصلة الضربات العسكرية على إيران.. وموجة جديدة من الهجمات تلوح بالأفق Icon جامعة الباحة تعلن إطلاق برامج الفنون الإبداعية الرقمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
في حال تصاعد الأوضاع في المنطقة بسبب حرب إيران

الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا للمغادرة!

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٢ مساءً
الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا للمغادرة!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، تحذيرا عالميا للمواطنين الأمريكيين، طالبتهم فيه بتوخي المزيد من الحذر بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وسلوك إيران الذي لا يمكن التنبؤ به.

وذكرت شبكة «CNN»، أن السفارات الأمريكية في القدس وبغداد وعدد من دول المنطقة عمّمت التحذير عبر منصاتها الرسمية.

استعدوا للمغادرة

وقالت الوزارة إن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدًا، محذرة من احتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بصورة مؤقتة، وحدوث اضطرابات في حركة السفر، وداعية المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد للمغادرة في حال تصاعد الأوضاع.

وأضافت أن بعض شركات الطيران أرجأت استئناف رحلاتها إلى المنطقة، بينما ألغت شركات أخرى عددًا من خطوطها الجوية، كما نصحت الأمريكيين خارج الشرق الأوسط بإعادة النظر في خطط السفر إلى المنطقة أو عبرها، مع متابعة المستجدات الخاصة بحركة المطارات وشركات الطيران.

احتمال تعطل حركة السفر

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية، بينها بعثات تقع خارج الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف، محذرة من احتمال استهداف إيران والجماعات المتحالفة معها لمصالح أمريكية أخرى في الخارج، بما يشمل الشركات والمؤسسات الأمريكية.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع الأمنية تشهد تطورات متسارعة، معتبرة أن سلوك إيران يتسم بعدم القدرة على التنبؤ، في ضوء تنفيذها هجمات دون إنذار مسبق وتوسيع نطاق عملياتها إلى مناطق جديدة، الأمر الذي يستوجب بقاء المواطنين الأمريكيين في حالة يقظة مستمرة، وعدم افتراض أن الدول التي لم تشهد استهدافًا سابقًا ستظل آمنة.

وفي العراق، أوصت السفارة الأمريكية في بغداد المواطنين الأمريكيين بالحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات، مع الاستعداد لاحتمال تعطل حركة السفر أو إغلاق المجال الجوي دون إشعار مسبق، والاحتماء في مكان آمن وتجنب الاقتراب من الحطام أو الأجسام المتساقطة في حال وقوع أي هجوم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصين: بداية وساطة جديدة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران
العالم

الصين: بداية وساطة جديدة لاستئناف الحوار بين...

العالم
الخارجية الأمريكية: سنواصل مع الحلفاء عزل إيران دبلوماسيًا واقتصاديًا
العالم

الخارجية الأمريكية: سنواصل مع الحلفاء عزل إيران...

العالم
أمريكا: مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار في سياتل
العالم

أمريكا: مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين في...

العالم
بعد تهديد ترامب لـ إيران.. أسعار خام برنت تقفز 6.8% وتتجاوز 90 دولارًا للبرميل
السوق

بعد تهديد ترامب لـ إيران.. أسعار خام...

السوق