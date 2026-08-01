الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا للمغادرة!

أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، تحذيرا عالميا للمواطنين الأمريكيين، طالبتهم فيه بتوخي المزيد من الحذر بسبب تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وسلوك إيران الذي لا يمكن التنبؤ به.

وذكرت شبكة «CNN»، أن السفارات الأمريكية في القدس وبغداد وعدد من دول المنطقة عمّمت التحذير عبر منصاتها الرسمية.

استعدوا للمغادرة

وقالت الوزارة إن الوضع الأمني في الشرق الأوسط لا يزال معقدًا، محذرة من احتمال إلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بصورة مؤقتة، وحدوث اضطرابات في حركة السفر، وداعية المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد للمغادرة في حال تصاعد الأوضاع.

وأضافت أن بعض شركات الطيران أرجأت استئناف رحلاتها إلى المنطقة، بينما ألغت شركات أخرى عددًا من خطوطها الجوية، كما نصحت الأمريكيين خارج الشرق الأوسط بإعادة النظر في خطط السفر إلى المنطقة أو عبرها، مع متابعة المستجدات الخاصة بحركة المطارات وشركات الطيران.

احتمال تعطل حركة السفر

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن منشآت دبلوماسية أمريكية، بينها بعثات تقع خارج الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف، محذرة من احتمال استهداف إيران والجماعات المتحالفة معها لمصالح أمريكية أخرى في الخارج، بما يشمل الشركات والمؤسسات الأمريكية.

وأكدت الوزارة أن الأوضاع الأمنية تشهد تطورات متسارعة، معتبرة أن سلوك إيران يتسم بعدم القدرة على التنبؤ، في ضوء تنفيذها هجمات دون إنذار مسبق وتوسيع نطاق عملياتها إلى مناطق جديدة، الأمر الذي يستوجب بقاء المواطنين الأمريكيين في حالة يقظة مستمرة، وعدم افتراض أن الدول التي لم تشهد استهدافًا سابقًا ستظل آمنة.

وفي العراق، أوصت السفارة الأمريكية في بغداد المواطنين الأمريكيين بالحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات، مع الاستعداد لاحتمال تعطل حركة السفر أو إغلاق المجال الجوي دون إشعار مسبق، والاحتماء في مكان آمن وتجنب الاقتراب من الحطام أو الأجسام المتساقطة في حال وقوع أي هجوم.