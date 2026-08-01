الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية

أعلن الجيش الكويتي صباح اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، مؤكدًا أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق تعود إلى عمليات اعتراض تنفذها هذه المنظومات.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان، أن “عمليات التصدي تأتي إثر العدوان الإيراني الآثم، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة

عن الجهات المختصة”.