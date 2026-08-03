الذهب يرتفع مع تراجع النفط

ارتفعت أسعار ‌الذهب اليوم، مع تراجع النفط، مما خفف قليلًا من المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4067.06 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 4065.60 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 58.02 دولارًا للأوقية، وزاد سعر البلاتين 0.7% إلى 1653.78 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.5% إلى 1293 دولارًا للأوقية.