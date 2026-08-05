الذهب يقفز 2.4% مسجلًا أعلى مستوى له في شهر

ارتفع الذهب ‌للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم، مسجلًا أعلى مستوياته في ‌شهر بفضل تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.4% ليصل إلى 4175.53 ‌دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2% إلى 4235.30 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.8% إلى 61.76 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 2.6% إلى 1779.25 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.6% إلى 1389.15 دولارًا.