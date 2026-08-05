الذهب يقفز 2.4% مسجلًا أعلى مستوى له في شهر الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز القيادة المركزية الأمريكية: المسار الجنوبي بمضيق هرمز مفتوح أمام السفن التجارية الصين تطلق صاروخ “سمارت دراغون-3” حاملًا قمرين اصطناعيين فيصل بن فرحان يصل إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدعم القدس الضمان الاجتماعي: 3 طرق لمعرفة حالة الطلب زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات يضرب الفلبين الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا طقس الأربعاء.. سحب رعدية ورياح نشطة وارتفاع الحرارة بعدة مناطق
ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم، مسجلًا أعلى مستوياته في شهر بفضل تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.4% ليصل إلى 4175.53 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2% إلى 4235.30 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.8% إلى 61.76 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 2.6% إلى 1779.25 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.6% إلى 1389.15 دولارًا.