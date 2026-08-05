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الذهب يقفز 2.4% مسجلًا أعلى مستوى له في شهر

الأربعاء ٥ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١:١٢ مساءً
الذهب يقفز 2.4% مسجلًا أعلى مستوى له في شهر
المواطن - واس

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ارتفع الذهب ‌للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم، مسجلًا أعلى مستوياته في ‌شهر بفضل تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.4% ليصل إلى 4175.53 ‌دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2% إلى 4235.30 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3.8% إلى 61.76 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 2.6% إلى 1779.25 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.6% إلى 1389.15 دولارًا.

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