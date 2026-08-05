الصين تطلق صاروخ “سمارت دراغون-3” حاملًا قمرين اصطناعيين

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أطلقت الصين، اليوم، صاروخًا حاملًا من طراز “سمارت دراغون-3” قبالة سواحل مقاطعة شاندونغ، ضمن مهمة لإرسال قمرين اصطناعيين إلى المدار.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن الصاروخ انطلق من مدينة هاييانغ، وعلى متنه القمران الطيفيان “أورينتال سمارت آي 01” و”أورينتال سمارت آي 02″، اللذان دخلا المدار المخطط لهما بنجاح.
وأضافت أن صاروخ “سمارت دراغون-3” يعمل بالوقود الصلب، ويتكون من أربع مراحل، ويستخدم بشكل أساسي لإطلاق المركبات الفضائية إلى المدار المتزامن مع الشمس أو المدار الأرضي المنخفض، ويتميز بقدرة حمل تصل إلى نحو (1.5) طن.