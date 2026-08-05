Icon

الصين تطلق صاروخ “سمارت دراغون-3” حاملًا قمرين اصطناعيين Icon فيصل بن فرحان يصل إلى الأردن للمشاركة ‏في الاجتماع الوزاري لدعم القدس Icon الضمان الاجتماعي: 3 طرق لمعرفة حالة الطلب Icon زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات يضرب الفلبين Icon الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا Icon طقس الأربعاء.. سحب رعدية ورياح نشطة وارتفاع الحرارة بعدة مناطق Icon تسرب كيميائي يودي بحياة 3 أشخاص داخل مصنع في الهند Icon المملكة موقع إستراتيجي متميز وقوة استثمارية رائدة في العالم Icon مجلس الوزراء: تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة سنة Icon صدور أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ 13 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
يهمك تعرف

الضمان الاجتماعي: 3 طرق لمعرفة حالة الطلب

الأربعاء ٥ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
الضمان الاجتماعي: 3 طرق لمعرفة حالة الطلب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح حساب الضمان الاجتماعي المطور، خطوات وطرق معرفة حالة الطلب للمستفيدين.

3 طريق لمعرفة حالة الطلب

وقال الضمان الاجتماعي عبر موقع الرسمي، ردا على سؤال “كيف أعرف حالة طلبي؟، إنه يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال صفحة “طلباتي” في المنتج، كما تصلك إشعارات عبر الطرق التالية:

رسالة نصية (SMS)

بريد إلكتروني

إشعار داخل المنتج

في سياق متصل، أوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين الفئات المشمولة باستثناء شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.

الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين
ويشمل الاستثناء مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي السابق المنتقلين إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور من الفئات التالية:

كبار السن (60 عاما فأكثر) ممن ليس لهم دخل.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأيتام ذوي الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.

ولفت حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أن تطبيق الاستثناء يبدأ اعتبارًا من دورة الأهلية (56).

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد