الضمان الاجتماعي: 3 طرق لمعرفة حالة الطلب

أوضح حساب الضمان الاجتماعي المطور، خطوات وطرق معرفة حالة الطلب للمستفيدين.

3 طريق لمعرفة حالة الطلب

وقال الضمان الاجتماعي عبر موقع الرسمي، ردا على سؤال “كيف أعرف حالة طلبي؟، إنه يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال صفحة “طلباتي” في المنتج، كما تصلك إشعارات عبر الطرق التالية:

رسالة نصية (SMS)

بريد إلكتروني

إشعار داخل المنتج

في سياق متصل، أوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين الفئات المشمولة باستثناء شرط إضافة التابعين في المسكن لاحتساب الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.

الفئات المستثناة من شرط إضافة التابعين

ويشمل الاستثناء مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي السابق المنتقلين إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور من الفئات التالية:

كبار السن (60 عاما فأكثر) ممن ليس لهم دخل.

الأشخاص ذوي الإعاقة.

الأيتام ذوي الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.

ولفت حساب الضمان الاجتماعي والتمكين أن تطبيق الاستثناء يبدأ اعتبارًا من دورة الأهلية (56).