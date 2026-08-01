القوات المسلحة العراقية تؤكد جاهزيتها لإحباط أي محاولة لاستهداف دول الجوار

العراق: التأكيد على جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار اختتام بطولة صعود الهضبة في الطائف هيئة تطوير منطقة عسير تشغّل مسرح طلال مداح بأبها بعد استكمال تأهيله المرور: 3 مزايا لـ استعراض رخصة القيادة الرقمية عبر أبشر أفراد وتوكلنا سلمان للإغاثة يوزّع 135 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بحضرموت القبض على مخالف إثيوبي لترويجه الحشيش في جدة وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية أمير الشرقية يقدم التعازي لأبناء الدكتور بكر بن عبدالله بن بكر في وفاة والدهم إخماد حريق في مصفاة جنوب غربي أربيل بالعراق واتساب يختبر ميزة فصل رسائل الشركات الكبرى عن المحادثات الشخصية
أكدت القوات المسلحة العراقية، في بيان رسمي، على جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، والتزامها بمنع استخدام العراق منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة.
وشدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي، على منع أي تهديد ينطلق من العراق نحو دول الجوار، كما وجه بوضع آليات تحول دون تكرار أي خروقات محتملة.
ووجه الزيدي أجهزة الأمن بالقيام بمسؤولياتها لحماية السيادة و حسن الجوار، كما أكد على جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار.
وشدد الزيدي على التزام القوات المسلحة العراقية بمنع استخدام العراق منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة.