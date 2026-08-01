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التشديد على منع استخدام العراق منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة

القوات المسلحة العراقية تؤكد جاهزيتها لإحباط أي محاولة لاستهداف دول الجوار

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ مساءً
القوات المسلحة العراقية تؤكد جاهزيتها لإحباط أي محاولة لاستهداف دول الجوار
المواطن - فريق التحرير

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أكدت القوات المسلحة العراقية، في ‏بيان رسمي، على جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار، والتزامها بمنع استخدام العراق منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي، على منع أي تهديد ينطلق من العراق نحو دول الجوار، كما وجه بوضع آليات تحول دون تكرار أي خروقات محتملة.

ووجه الزيدي أجهزة الأمن بالقيام بمسؤولياتها لحماية السيادة و حسن الجوار، كما أكد على جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار.

وشدد الزيدي على التزام القوات المسلحة العراقية بمنع استخدام العراق منطلقا أو ممرا للاعتداء على الدول الشقيقة.

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