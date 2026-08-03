القبض على 11 إثيوبيا لتهريبهم 220 كجم من القات المخدر بجازان منصة قبول تتيح التقديم على الفرص المتبقية في الجامعات الأهلية التجارة: استدعاء 260 شاحنة مرسيدس من طراز أكتروس شركة القدية للاستثمار تُطلق “مسار اللعب” لتطوير الكفاءات روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا النووية هيئة التراث تسجل 1,173 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار أمانة نجران: تنفيذ 21 ألف جولة رقابية صحية خلال يوليو الماضي تقويم التعليم تتيح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2026 الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده أمانة جدة تصدر وتجدد 14,739 شهادة صحية خلال يوليو 2026
ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد إحباط محاولتهم تهريب 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأكد حرس الحدود، في بيان اليوم الاثنين، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.