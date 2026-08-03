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القبض على 11 إثيوبيا لتهريبهم 220 كجم من القات المخدر بجازان

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥٠ مساءً
القبض على 11 إثيوبيا لتهريبهم 220 كجم من القات المخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

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ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان القبض على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بعد إحباط محاولتهم تهريب 220 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأكد حرس الحدود، في بيان اليوم الاثنين، أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (Email:[email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

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