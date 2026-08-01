القبض على 4 مواطنين بالباحة لترويجهم الحشيش والأقراص المخدرة إسبانيا تنصب حاجزًا عائمًا في سبتة بعد تدفق المهاجرين من المغرب الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا للمغادرة! الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني ضبط مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية حي العليا التاريخي بحائل.. شواهد عمرانية تستعيد ذاكرة المكان لأكثر من 150 عامًا فيصل بن فرحان يبحث التطورات التي تشهدها المنطقة مع وزير خارجية الكويت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا جنوب سوريا ترامب يوجه بمواصلة الضربات العسكرية على إيران.. وموجة جديدة من الهجمات تلوح بالأفق جامعة الباحة تعلن إطلاق برامج الفنون الإبداعية الرقمية
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 مواطنين بالباحة لترويجهم الحشيش المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، فيما تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.