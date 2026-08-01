Icon

القبض على 4 مواطنين بالباحة لترويجهم الحشيش والأقراص المخدرة Icon إسبانيا تنصب حاجزًا عائمًا في سبتة بعد تدفق المهاجرين من المغرب Icon الخارجية الأمريكية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط: استعدوا للمغادرة! Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني Icon ضبط مخالف لنظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon حي العليا التاريخي بحائل.. شواهد عمرانية تستعيد ذاكرة المكان لأكثر من 150 عامًا Icon فيصل بن فرحان يبحث التطورات التي تشهدها المنطقة مع وزير خارجية الكويت Icon قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجددًا جنوب سوريا Icon ترامب يوجه بمواصلة الضربات العسكرية على إيران.. وموجة جديدة من الهجمات تلوح بالأفق Icon جامعة الباحة تعلن إطلاق برامج الفنون الإبداعية الرقمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

القبض على 4 مواطنين بالباحة لترويجهم الحشيش والأقراص المخدرة

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٦:٢١ مساءً
القبض على 4 مواطنين بالباحة لترويجهم الحشيش والأقراص المخدرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 مواطنين بالباحة لترويجهم الحشيش المخدر وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، فيما تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هطول أمطار الخير على منطقة الباحة
السعودية

هطول أمطار الخير على منطقة الباحة

السعودية
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة
السعودية

أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة

السعودية