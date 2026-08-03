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القصاص من مواطن قتل آخر بطعنات نافذة في الرياض

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٦ صباحاً
القصاص من مواطن قتل آخر بطعنات نافذة في الرياض
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) ، وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / عبدالله بن معجب بن سعيد آل غايب القحطاني -سعودي الجنسية- على قتل / خالد بن محمد بن خالد العدواني -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه عدة طعنات بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العُليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ عبدالله بن معجب بن سعيد آل غايب القحطاني -سعودي الجنسية- يوم الأحد بتاريخ 19 / 2 / 1448 هـ الموافق 2 / 8 / 2026م بمنطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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