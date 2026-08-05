Icon

الصين تطلق صاروخ “سمارت دراغون-3” حاملًا قمرين اصطناعيين Icon فيصل بن فرحان يصل إلى الأردن للمشاركة ‏في الاجتماع الوزاري لدعم القدس Icon الضمان الاجتماعي: 3 طرق لمعرفة حالة الطلب Icon زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات يضرب الفلبين Icon الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا Icon طقس الأربعاء.. سحب رعدية ورياح نشطة وارتفاع الحرارة بعدة مناطق Icon تسرب كيميائي يودي بحياة 3 أشخاص داخل مصنع في الهند Icon المملكة موقع إستراتيجي متميز وقوة استثمارية رائدة في العالم Icon مجلس الوزراء: تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة سنة Icon صدور أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ 13 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

القيادة المركزية الأمريكية: المسار الجنوبي بمضيق هرمز مفتوح أمام السفن التجارية

الأربعاء ٥ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
القيادة المركزية الأمريكية: المسار الجنوبي بمضيق هرمز مفتوح أمام السفن التجارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الثلاثاء، أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام السفن التجارية التي تسعى لعبور هذا الممر المائي الدولي.
وأضافت أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق بنجاح، مؤكدة أن عمليات العبور لا زالت تتواصل.
يُذكر أن مسار العبور الجنوبي في مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العُماني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دراسة دولية تحذّر من انتشار الأنواع البحرية الغازية بسبب تعطل السفن بمضيق هرمز
العالم

دراسة دولية تحذّر من انتشار الأنواع البحرية...

العالم