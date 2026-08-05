القيادة المركزية الأمريكية: المسار الجنوبي بمضيق هرمز مفتوح أمام السفن التجارية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الثلاثاء، أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام السفن التجارية التي تسعى لعبور هذا الممر المائي الدولي.

وأضافت أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق بنجاح، مؤكدة أن عمليات العبور لا زالت تتواصل.

يُذكر أن مسار العبور الجنوبي في مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العُماني.