القيادة المركزية الأمريكية: المسار الجنوبي بمضيق هرمز مفتوح أمام السفن التجارية

الصين تطلق صاروخ “سمارت دراغون-3” حاملًا قمرين اصطناعيين فيصل بن فرحان يصل إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدعم القدس الضمان الاجتماعي: 3 طرق لمعرفة حالة الطلب زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات يضرب الفلبين الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا طقس الأربعاء.. سحب رعدية ورياح نشطة وارتفاع الحرارة بعدة مناطق تسرب كيميائي يودي بحياة 3 أشخاص داخل مصنع في الهند المملكة موقع إستراتيجي متميز وقوة استثمارية رائدة في العالم مجلس الوزراء: تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة لمدة سنة صدور أمر سامٍ بالموافقة على تعيين أعضاء مجالس مناطق المملكة الـ 13
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الثلاثاء، أن المسار الجنوبي عبر مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام السفن التجارية التي تسعى لعبور هذا الممر المائي الدولي.
وأضافت أن القوات الأمريكية ساعدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق بنجاح، مؤكدة أن عمليات العبور لا زالت تتواصل.
يُذكر أن مسار العبور الجنوبي في مضيق هرمز يمتد بمحاذاة الساحل العُماني.