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الكويت تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على منشآت حيوية

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٥ مساءً
الكويت تدين بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على منشآت حيوية
المواطن - فريق التحرير

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أعربت وزارة الخارجية بدولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد الذي استهدف اليوم السبت، عددًا من المنشآت الحيوية بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وذلك بطائرات مسيّرة معادية في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصرارًا على مواصلة النهج العدائي بما يقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة ويفاقم التوتر.

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها وسالمة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

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