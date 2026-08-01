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المجر تغلق ثاني مفاعل نووي إثر انخفاض منسوب نهر الدانوب

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
المجر تغلق ثاني مفاعل نووي إثر انخفاض منسوب نهر الدانوب
المواطن - فريق التحرير

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أوقفت المجر تشغيل ثاني مفاعل من أربعة مفاعلات في محطة باكس النووية، إثر استمرار انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب.
وأظهرت البيانات المنشورة على موقع وكالة الطاقة الذرية المجرية، أن إنتاج محطة باكس النووية تراجع لأقل من ربع قدرتها الإجمالية البالغة ألفي ميجا وات في وقت مبكر من اليوم.

وقال رئيس الوزراء بيتر ماجيار أمس: “سوف تضطر البلاد لغلق المحطة بالكامل لأول مرة خلال تاريخها الممتد على مدار 44 عامًا بحلول منتصف الأسبوع الجاري، حيث إن الجفاف عبر أوروبا الوسطى تسبّب في نقص مستويات المياه المطلوبة للتبريد”.
وتنتج محطة باكس النووية الواقعة جنوب العاصمة بودابست 40% من الكهرباء المولدة في المجر.

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