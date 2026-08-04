المرور: استخدام الأضواء العالية دون ضرورة قد يتسبب في حوادث

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حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من استخدام الأضواء العالية دون داعٍ أثناء القيادة، مؤكدة أن هذا السلوك يشكل خطراً على السلامة المرورية ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث.
وأوضح المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أن الأضواء العالية تؤثر سلباً في قدرة السائقين القادمين من الاتجاه المقابل على الرؤية بوضوح، كما تتسبب في إزعاج قائدي المركبات التي تسير في الأمام نتيجة انعكاسها عبر المرايا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشتيت الانتباه ورفع مخاطر الحوادث.
ودعا المرور جميع السائقين إلى قصر استخدام الأضواء العالية على الحالات التي تستدعي ذلك، مع خفضها فور اقتراب المركبات الأخرى، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية مستخدمي الطريق.