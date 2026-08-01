إخماد حريق في مصفاة جنوب غربي أربيل بالعراق واتساب يختبر ميزة فصل رسائل الشركات الكبرى عن المحادثات الشخصية المرور: ضبط قائد مركبة يقود بدون لوحات في القصيم مخاوف من عودة الحرب في إثيوبيا بعد تجدد القتال في تيغراي بعد رحيله عن MBC.. وليد الفراج ينضم لمجموعة قنوات روتانا وصول عدد من مزارع الإنتاج العالمية استعدادًا للمشاركة في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2026 د. خالد القطان: تقدم الجراحة الروبوتية أحدث تحولًا في علاج سرطان الرئة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة الفنار الخارجية الأمريكية تحذر من تصعيد محتمل في الشرق الأوسط انطلاق كرنفال بريدة الدولي للتمور لمدة 75 يومًا
ضبطت الإدارة العامة للمرور بمنطقة القصيم، قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي متداول وهو يقود مركبته دون لوحات تسجيل، ويهرب من الموقع.
وأوضح المرور، انه تم ضبط قائد المركبة في حينه، وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة المعمول بها.
وتؤكد إدارة المرور حرصها على رصد المخالفات المرورية بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها المحتوى المرئي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وتطبيق الأنظمة.