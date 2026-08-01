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المرور: ضبط قائد مركبة يقود بدون لوحات في القصيم

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٠ مساءً
المرور: ضبط قائد مركبة يقود بدون لوحات في القصيم
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت الإدارة العامة للمرور بمنطقة القصيم، قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي متداول وهو يقود مركبته دون لوحات تسجيل، ويهرب من الموقع.

ضبط قائد مركبة في القصيم

وأوضح المرور، انه تم ضبط قائد المركبة في حينه، وتمت إحالته إلى الهيئة المرورية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق الأنظمة المعمول بها.

وتؤكد إدارة المرور حرصها على رصد المخالفات المرورية بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها المحتوى المرئي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وتطبيق الأنظمة.

 

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