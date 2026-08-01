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إبرازها للجهات الأمنية المختصة كبديل موثوق عند عدم حمل النسخة المطبوعة

المرور: 3 مزايا لـ استعراض رخصة القيادة الرقمية عبر أبشر أفراد وتوكلنا

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤١ مساءً
المرور: 3 مزايا لـ استعراض رخصة القيادة الرقمية عبر أبشر أفراد وتوكلنا
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن لقائد المركبة، استعراض رخصة القيادة الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد، وتطبيق توكلنا، وإبرازها للجهات الأمنية المختصة.

وقال المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس: “يمكنك استعراض رخصة القيادة الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد، وتطبيق توكلنا، وإبرازها للجهات الأمنية المختصة كبديل موثوق عند عدم حمل النسخة المطبوعة”.

مزايا رخصة القيادة والسير الرقمية

كما أوضح المرور، مزايا استعراض رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية عبر منصة إبشر وتوكلنا كما يلي:

  • تسهيل التحقق من صلاحية الرخصة
  • تتضمن رمز الاستجابة السريع
  • يمكن تنزيل نسخة منها على الهاتف الذكي

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