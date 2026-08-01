العراق: التأكيد على جاهزية القوات المسلحة لإحباط أي محاولة تستهدف دول الجوار اختتام بطولة صعود الهضبة في الطائف هيئة تطوير منطقة عسير تشغّل مسرح طلال مداح بأبها بعد استكمال تأهيله المرور: 3 مزايا لـ استعراض رخصة القيادة الرقمية عبر أبشر أفراد وتوكلنا سلمان للإغاثة يوزّع 135 سلة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بحضرموت القبض على مخالف إثيوبي لترويجه الحشيش في جدة وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية أمير الشرقية يقدم التعازي لأبناء الدكتور بكر بن عبدالله بن بكر في وفاة والدهم إخماد حريق في مصفاة جنوب غربي أربيل بالعراق واتساب يختبر ميزة فصل رسائل الشركات الكبرى عن المحادثات الشخصية
أكدت الإدارة العامة للمرور، أنه يمكن لقائد المركبة، استعراض رخصة القيادة الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد، وتطبيق توكلنا، وإبرازها للجهات الأمنية المختصة.
وقال المرور السعودي، عبر حسابه في منصة إكس: “يمكنك استعراض رخصة القيادة الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد، وتطبيق توكلنا، وإبرازها للجهات الأمنية المختصة كبديل موثوق عند عدم حمل النسخة المطبوعة”.
كما أوضح المرور، مزايا استعراض رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية عبر منصة إبشر وتوكلنا كما يلي:
يمكنك استعراض رخصة القيادة الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد، وتطبيق توكلنا، وإبرازها للجهات الأمنية المختصة كبديل موثوق عند عدم حمل النسخة المطبوعة.#المرور_السعودي pic.twitter.com/A3U1JnkLJt
— المرور السعودي (@eMoroor) August 1, 2026