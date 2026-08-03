المغرب: المعلومات المضللة وشبكات الاتجار بالبشر وراء أحداث العبور نحو سبتة ومليلية

أكدت وزارة الداخلية المغربية، أن أحداث محاولات العبور غير النظامي نحو سبتة ومليلية جاءت نتيجة تداخل عدة عوامل، أبرزها نشر معلومات مضللة عبر الفضاء الرقمي، ونشاط شبكات الاتجار بالبشر، وسوء تأويل بعض المعطيات القانونية.

وأوضحت أن السُلطات اعتمدت مقاربة استباقية مكنت من احتواء الوضع، مشيرة إلى مشاركة نحو 40 ألف شخص باتجاه سبتة و1135 شخصًا نحو مليلية.

كما أعلنت تسجيل 11 حالة وفاة، وفتح تحقيقات قضائية لكشف ملابسات الأحداث ومحاسبة المتورطين، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجانب الإسباني في إدارة الملف.