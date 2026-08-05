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بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو

الأربعاء ٥ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو
المواطن - واس

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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