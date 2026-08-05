الذهب يقفز 2.4% مسجلًا أعلى مستوى له في شهر الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بوركينا فاسو ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز القيادة المركزية الأمريكية: المسار الجنوبي بمضيق هرمز مفتوح أمام السفن التجارية الصين تطلق صاروخ “سمارت دراغون-3” حاملًا قمرين اصطناعيين فيصل بن فرحان يصل إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدعم القدس الضمان الاجتماعي: 3 طرق لمعرفة حالة الطلب زلزال عنيف بقوة 6.3 درجات يضرب الفلبين الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا طقس الأربعاء.. سحب رعدية ورياح نشطة وارتفاع الحرارة بعدة مناطق
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس النقيب إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.