Icon

تنبيه من أتربة مثارة على منطقة تبوك Icon أمانة المدينة المنورة تُطلق دليل تصميم الإنارة لتعزيز الهوية العمرانية بالمنطقة Icon مصر توجه رسالة بشأن هجوم الطائرة المسيرة في دمياط Icon مصر.. المعهد القومي يكشف سبب زلزال خليج السويس Icon أستراليا تعلن أول حالة نفوق جماعي لطيور بحرية بسبب إنفلونزا الطيور Icon المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يصل أستانا للمشاركة في الأولمبياد الدولي Icon دراسة تكشف 8 طرق فعالة لتقليل خطر الإصابة بأمراض الخرف Icon أمانة حائل تفعّل اليوم العالمي للصداقة بمبادرة “كن صديقًا للبيئة” Icon ترامب: محادثات جديدة مع إيران تنطلق اليوم Icon ​محافظة القاهرة: لم يتم تسجيل أي خسائر جراء الهزة الأرضية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يصل أستانا للمشاركة في الأولمبياد الدولي

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١١ صباحاً
المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يصل أستانا للمشاركة في الأولمبياد الدولي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصل المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي إلى مدينة أستانا في كازاخستان، استعدادًا للمشاركة في النسخة الثالثة من الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي، التي تُقام خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس 2026.

ويشارك في هذا الحدث العلمي أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث يتنافس المشاركون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

ويمثّل المملكة العربية السعودية في المنافسات أربعة طلبة، تحت إشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، حيث يطمحون إلى تحقيق إنجاز وطني جديد في هذا المحفل الدولي.

يُذكر أن الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي يُعد من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تعزيز التنافس العلمي بين الطلبة الموهوبين من مختلف الدول.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد