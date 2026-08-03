المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يصل أستانا للمشاركة في الأولمبياد الدولي

وصل المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي إلى مدينة أستانا في كازاخستان، استعدادًا للمشاركة في النسخة الثالثة من الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي، التي تُقام خلال الفترة من 2 إلى 8 أغسطس 2026.

ويشارك في هذا الحدث العلمي أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث يتنافس المشاركون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

ويمثّل المملكة العربية السعودية في المنافسات أربعة طلبة، تحت إشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، حيث يطمحون إلى تحقيق إنجاز وطني جديد في هذا المحفل الدولي.

يُذكر أن الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي يُعد من أبرز الفعاليات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تعزيز التنافس العلمي بين الطلبة الموهوبين من مختلف الدول.