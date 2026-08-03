سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة احتياطي النفط الأميركي يصل لأدنى مستوى منذ 1983 الموارد البشرية: عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين مخالفة للنظام الأمم المتحدة تحذّر من تدهور كارثي للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة ضبط شخص استغل طفلين في التسول بالميادين والطرقات في الشرقية ترامب: المفاوضات مع إيران تُجرى الآن انطلاق المرحلة الأولى من مقابلات متطوعي كأس آسيا السعودية 2027 في الخبر موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض غدًا ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي مسام ينتزع أكثر من 1400 لغم من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين تعد مخالفة للنظام.
وتابعت الوزارة، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه يمكن في هذه الحالة تقديم بلاغ عن المخالفات عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد.