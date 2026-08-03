الموارد البشرية: عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين مخالفة للنظام

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين تعد مخالفة للنظام.

وتابعت الوزارة، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه يمكن في هذه الحالة تقديم بلاغ عن المخالفات عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد.