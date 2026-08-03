Icon

سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة على الفئات الأكثر احتياجًا في قطاع غزة Icon احتياطي النفط الأميركي يصل لأدنى مستوى منذ 1983 Icon الموارد البشرية: عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين مخالفة للنظام Icon الأمم المتحدة تحذّر من تدهور كارثي للأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة Icon ضبط شخص استغل طفلين في التسول بالميادين والطرقات في الشرقية  Icon ترامب: المفاوضات مع إيران تُجرى الآن Icon انطلاق المرحلة الأولى من مقابلات متطوعي كأس آسيا السعودية 2027 في الخبر Icon موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض غدًا  Icon ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس التركي Icon مسام ينتزع أكثر من 1400 لغم من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الموارد البشرية: عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين مخالفة للنظام

الإثنين ٣ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٨ مساءً
الموارد البشرية: عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين مخالفة للنظام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن عمل الوافد بالمهن المقصورة على السعوديين تعد مخالفة للنظام.

وتابعت الوزارة، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه يمكن في هذه الحالة تقديم بلاغ عن المخالفات عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد