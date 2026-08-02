الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تنفيذ جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي 46 قتيلاً ومفقودًا في حريق بعبّارة في إندونيسيا الجامعة السعودية الإلكترونية تعقد ورشة عمل لتطوير نظام “صلة” لتعزيز التجربة الأكاديمية للطالب “الغذاء والدواء” تعتمد تسجيل مستحضر “فاوندايو” لعلاج السمنة وزيادة الوزن المملكة ودول أوبك بلس تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا في سبتمبر 2026 أولمبياد العلوم النووية الدولي “إنسو 2026” ينطلق غدًا في جدة الجوازات: 6 خطوات للإبلاغ عن فقدان هوية مقيم حرس الحدود يقبض على 8 يمنيين لتهريبهم 128 كجم من القات المخدر بجازان دراسة: الحد من تناول السكر قبل سن الثانية يرتبط بصحة أفضل للدماغ روبيو: نقيّم فرص استئناف المفاوضات حول أوكرانيا
بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ أعمال جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي، ضمن المراحل الأولى لمشروع تطوير طريق جدة.
وأوضحت الهيئة الملكية بالرياض، عبر حسابها في منصة “إكس”، أن الأعمال تشمل إنشاء جسرين رئيسيين لخدمة الحركة في الاتجاهين، إلى جانب جسرين للدوران؛ وهو ما يُسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسية.
وأضافت أن مشروع تطوير طريق جدة يمتد بطول 29 كيلومتراً، ويشمل إنشاء 14 جسرا، وتوسعة الطريق إلى 5 مسارات رئيسية في كل اتجاه، بما يرفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 350 ألف مركبة يومياً، إضافة إلى إنشاء جسور للمشاة لتعزيز السلامة المرورية.
يذكر أن مشروع تطوير طريق جدة يمثل امتداداً لبرنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض، الذي أطلقته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويهدف إلى تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في العاصمة، عبر رفع كفاءة المحاور القائمة وتعزيز ترابطها، فضلاً عن استحداث طرق جديدة؛ بما يدعم بناء منظومة نقل حضرية متكاملة ومستدامة تواكب النمو المتسارع للمدينة وترتقي بجودة الحياة.
ضمن جهود تطوير شبكة الطرق في مدينة #الرياض…
يبدأ تنفيذ مشروع تطوير طريق جدة، الذي يشمل إنشاء 4 جسور؛ لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ورفع كفاءة المحور، وتحسين الترابط مع شبكة الطرق.#برنامج_تطوير_محاور_الطرق pic.twitter.com/hxXEK96G05
— الهيئة الملكية لمدينة الرياض (@RCRCSA) August 2, 2026