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ضمن مشروع تطوير طريق جدة

الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تنفيذ جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي

الأحد ٢ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٠٥ مساءً
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تبدأ تنفيذ جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي
المواطن - فريق التحرير

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بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تنفيذ أعمال جسور تقاطع نجم الدين الأيوبي، ضمن المراحل الأولى لمشروع تطوير طريق جدة.

وأوضحت الهيئة الملكية بالرياض، عبر حسابها في منصة “إكس”، أن الأعمال تشمل إنشاء جسرين رئيسيين لخدمة الحركة في الاتجاهين، إلى جانب جسرين للدوران؛ وهو ما يُسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسية.

وأضافت أن مشروع تطوير طريق جدة يمتد بطول 29 كيلومتراً، ويشمل إنشاء 14 جسرا، وتوسعة الطريق إلى 5 مسارات رئيسية في كل اتجاه، بما يرفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 350 ألف مركبة يومياً، إضافة إلى إنشاء جسور للمشاة لتعزيز السلامة المرورية.

يذكر أن مشروع تطوير طريق جدة يمثل امتداداً لبرنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض، الذي أطلقته الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويهدف إلى تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في العاصمة، عبر رفع كفاءة المحاور القائمة وتعزيز ترابطها، فضلاً عن استحداث طرق جديدة؛ بما يدعم بناء منظومة نقل حضرية متكاملة ومستدامة تواكب النمو المتسارع للمدينة وترتقي بجودة الحياة.

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