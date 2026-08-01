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اليابان تعتمد خطة لإعادة بناء مفاعلات نووية لمواجهة نقص الكهرباء

السبت ١ أغسطس ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٢ مساءً
اليابان تعتمد خطة لإعادة بناء مفاعلات نووية لمواجهة نقص الكهرباء
المواطن - فريق التحرير

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اعتمدت الحكومة اليابانية خطة لإعادة بناء ما بين مفاعلين وخمسة مفاعلات نووية بحلول أربعينيات القرن الحالي، استعدادًا لنقص متوقع في إمدادات الكهرباء مع خروج المفاعلات القديمة من الخدمة بعد إكمالها 60 عامًا.

وأكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكاييتشي أن الحكومة ستمضي في سياسات تدعم الاستثمار في محطات الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز برامج إعداد الكوادر البشرية المتخصصة.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تحدد فيها اليابان هدفًا لإعادة بناء مفاعلات نووية منذ كارثة محطة فوكوشيما دايتشي عام 2011.

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